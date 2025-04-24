Общество

На подстанции «Псков» завершились соревнования по монтажу волоконно-оптических линий связи

На подстанции 330 кВ «Псков» завершились соревнования специалистов по монтажу волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) среди персонала филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада. Профессиональный турнир проходил на действующем энергообъекте в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала.

Фото: ПАО «Россети»

«Прокладка ВОЛС по высоковольтным линиям электропередачи, диагностика и ремонт оборудования требуют высокого уровня квалификации сотрудников. Соревнования профмастерства – одна из ключевых составляющих работы с персоналом. Это платформа для обмена опытом, возможность определить направления дальнейшего совершенствования навыков», - отметили в компании.

Участники выполнили практические задания, включая монтаж кросса, измерения на подготовленной искусственной оптической линии связи. Также они прошли проверку знаний технологии строительства и эксплуатационно-технического обслуживания ВОЛС.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: первое место – бригада Новгородского предприятия МЭС (Великий Новгород), второе – у Карельского предприятия МЭС ( Мурманск), на третьем месте – также бригада Карельского предприятия ( Петрозаводск).

«"Россети" уделяют особое внимание развитию цифровых систем связи, которые используются для передачи корпоративной и технологической информации. Это позволяет обеспечивать надежную работу инфраструктуры, от которой зависит электроснабжение населения регионов, важнейших промышленных предприятий, транспортных узлов. Системы связи на основе «оптики» имеют ряд преимуществ. В частности, они устойчивы к электромагнитным помехам, характеризуются большой пропускной способностью, позволяют строить линии протяженностью в сотни километров», - добавили энергетики.