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«Диктант Победы» завершился на Поле Ратной Славы в гдовской Самолве

25.04.2025 13:37|ПсковКомментариев: 0

«Диктант Победы» завершился 25 апреля на одной из площадок в Псковской области - на Поле Ратной Славы в поселке Самолва Гдовского района. В мероприятии приняли участие члены региональных отделений партии «Единая Россия» и Российского военно-исторического общества, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Марина Игнатьева / ПЛН 

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов отметил, что акция становится традиционной и в 2025 году количество участников может стать рекордным. 

«Стоит понимать, что это не ЕГЭ, это патриотическая акция, которая проходит, чтобы люди смогли окунуться в историю, вспомнить  времена Великой Отечественной войны. Это не экзамен, это наша дань памяти ветеранам. Российское военно-историческое общество было одним из инициаторов проведения этой акции, и до сих пор является полноценным партнером», — сказал Александр Борисов.

Региональный координатор партийного проекта «Историческая память», секретарь Псковского городского отделения «Единой России» Валерий Филимонов уточнил, что члены и сторонники партии каждый год с удовольствием участвуют в акции.

«Мы проводим это мероприятие в разных местах. Это место было выбрано в связи с тем, что отсюда начиналось зарождение воинской славы России. А для нас, псковичей, это место вдвойне символично, потому что оно находится на нашей территории. Наши партийцы с удовольствием участвуют в этом мероприятии, чтобы поддержать именно эту акцию, чтобы оказать дань памяти погибшим и уважение живым», — сказал он. 

Псковская область в седьмой раз присоединится к международной акции «Диктант Победы», которая проходит 25 апреля. В регионе организовано более 90 площадок для проведения тестирования. В их числе — образовательные и культурные учреждения, музеи, общественные организации.

«Диктант Победы» можно написать и онлайн в день его официального проведения.

 

Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. В этом году часть заданий посвящена специальной военной операции.

Вопросы диктанта переведены на 10 языков. Онлайн его можно написать на английском, арабском, французском, испанском, немецком, китайском, монгольском, португальском, турецком, киргизском. Задания для зарубежных аудиторий распределены по пяти блокам: Азия, Африка, Юго-Восток, Северная и Южная Америка, страны СНГ, Европа.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: 80 лет Победы «Диктант Победы» завершился на Поле Ратной Славы в гдовской Самолве Александр Борисов поприветствовал участников «Диктанта Победы» «Автопробег памяти» из Пскова в Самолву завершился Подготовка к «Диктанту Победы» проходит в Самолве Звание «Почетный гражданин города Пскова» присвоили 21 участнику Великой Отечественной войны «Диктант Победы» напишут в Псковской области 25 апреля Автопробег Памяти стартовал сегодня утром из Пскова в Самолву СОБЫТИЕ: Торжественная церемония зажжения Вечного огня в деревне Ершово Генпрогон мультимедийного спектакля о Знамени Победы прошел в Псковском кремле Огненное сердце Ершово Вечный огонь зажгли в псковской деревне Ершово Флагштоки к 80-летию Победы установят в Пскове до 1 мая Фотовыставка Андрея Смольникова «Время для тишины» открылась в Доме офицеров в Пскове «Кросс Победы» организовали сотрудники псковского УФСИН Александр Козловский рассказал о вкладе «Единой России» в празднование 80-летия Победы «Диктант Победы» пройдет в Псковской области более чем на 90 площадках Фотофакт: Баннеры к 80-летию Победы установили напротив Псковского областного суда Жители Псковщины высаживают «Сады памяти» к 80-летию Великой Победы В Пскове пройдёт интеллектуальное ориентирование «Никто не забыт, ничто не забыто» Конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» состоится в Великих Луках 24 апреля Лучших чтецов и исполнителей военной песни определили в Псковском филиале Университета ФСИН Знак и ленту «Почетного гражданина Псковского района» вручили ветерану Евгении Назаретской Активисты штаба 80-летия Победы в Псковской области запустили акцию по уборке захоронений К 80-летию поселка Крипецкое Более 1,2 тысячи военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде на 9 мая Более 250 поисковых мероприятий проведут в Псковской области к 80-летию Победы Сотрудники великолукского СИЗО-2 высадили липы на набережной реки Ловать Проезд военной техники на параде в Пскове не планируется — губернатор В Великих Луках опубликована программа конференции «За каждой спиною был свой Сталинград» Флаги к 9 Мая украсили Ольгинский мост в Пскове Содействия в ремонте могилы участников Великой Отечественной войны попросили у Алексея Севастьянова на приеме граждан Парад Победы и акция «Бессмертный полк» пройдут в Пскове в очном формате Имена нескольких красноармейцев увековечат в великолукской деревне Гвоздово до 8 мая Николай Козловский: Великие Луки помнят свои корни, героев и историю Знак «Почетный гражданин Псковского района» вручили ветерану Зинаиде Косьяновой Бал Победы состоится 14 мая в центре города Пскова Семи участникам Великой Отечественной войны присвоено звание «Почётный гражданин Великих Лук» Научно-практическая конференция «История, архивы и общество» стартовала в Пскове К юбилею Победы МегаФон обнулит трафик на сайты о героях войны Песни советского времени о Великой Отечественной войне прозвучат в псковской филармонии Региональный этап всероссийской эстафеты «Инженеры Победы» стартовал в Пскове Великолукская конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» собрала 35 исследователей В Великих Луках высадили сирень в рамках акции «Сад памяти» Атмосфера праздника: Великие Луки украшают к 80-летию Победы Посвященный героям Великой Отечественной войны круглый стол прошел в Великих Луках «Единая Россия» проведет в Псковской области международную акцию «Диктант Победы» К 80-летию Победы готовится более 100 тысяч культурных мероприятий В Пскове откроется выставка работ учащихся детской художественной школы «Наш бессмертный полк» Псковские спортсмены отожмутся почти 30 тысяч раз в честь годовщины 80-летия Победы В Пскове наградили победителей школьной историко-краеведческой олимпиады к 80-летию Великой Победы Конкурс клипов о Великой Отечественной войне расширяет географию Николай Козловский рассказал о самых значимых памятниках Великих Лук Ко Дню Победы в Псковской области раздадут около 100 тысяч георгиевских лент Акция «Красная гвоздика» стартовала в Пскове В Великих Луках утвердили порядок присвоения звания «Почётный гражданин города» участникам Великой Отечественной войны Забыть нельзя: великолучане вышли с инициативой благоустройства памятных мест Мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» покажут на стене Довмонтова города Украсить витрины и входные группы к 80-летию Победы предлагают псковичам В Пскове ведется работа по предупреждению случаев мошенничества в отношении ветеранов «Беседка»: Ольга Родина о подготовке к 80-летию Победы. 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