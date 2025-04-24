Общество

«Диктант Победы» завершился на Поле Ратной Славы в гдовской Самолве

«Диктант Победы» завершился 25 апреля на одной из площадок в Псковской области - на Поле Ратной Славы в поселке Самолва Гдовского района. В мероприятии приняли участие члены региональных отделений партии «Единая Россия» и Российского военно-исторического общества, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Марина Игнатьева / ПЛН

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов отметил, что акция становится традиционной и в 2025 году количество участников может стать рекордным.

«Стоит понимать, что это не ЕГЭ, это патриотическая акция, которая проходит, чтобы люди смогли окунуться в историю, вспомнить времена Великой Отечественной войны. Это не экзамен, это наша дань памяти ветеранам. Российское военно-историческое общество было одним из инициаторов проведения этой акции, и до сих пор является полноценным партнером», — сказал Александр Борисов.

Региональный координатор партийного проекта «Историческая память», секретарь Псковского городского отделения «Единой России» Валерий Филимонов уточнил, что члены и сторонники партии каждый год с удовольствием участвуют в акции.

«Мы проводим это мероприятие в разных местах. Это место было выбрано в связи с тем, что отсюда начиналось зарождение воинской славы России. А для нас, псковичей, это место вдвойне символично, потому что оно находится на нашей территории. Наши партийцы с удовольствием участвуют в этом мероприятии, чтобы поддержать именно эту акцию, чтобы оказать дань памяти погибшим и уважение живым», — сказал он.

Псковская область в седьмой раз присоединится к международной акции «Диктант Победы», которая проходит 25 апреля. В регионе организовано более 90 площадок для проведения тестирования. В их числе — образовательные и культурные учреждения, музеи, общественные организации.

«Диктант Победы» можно написать и онлайн в день его официального проведения.

Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. В этом году часть заданий посвящена специальной военной операции.

Вопросы диктанта переведены на 10 языков. Онлайн его можно написать на английском, арабском, французском, испанском, немецком, китайском, монгольском, португальском, турецком, киргизском. Задания для зарубежных аудиторий распределены по пяти блокам: Азия, Африка, Юго-Восток, Северная и Южная Америка, страны СНГ, Европа.