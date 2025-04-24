Общество

Эногастрономический вечер в честь 9-летия ресторана «Инжир» пройдет в Пскове

Вечером 25 апреля ресторан «Инжир» приглашает всех желающих отметить 9-летие заведения праздником вкуса и музыки, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТРК «Акваполис».

Меню вечера включает изысканные блюда итальянской кухни, среди которых выделяются прошутто-крудо, грана падано, карпаччо из цукини, тропические фрукты и многое другое. Особым акцентом станут авторские десерты и праздничные угощения.

Основное меню представляет уникальные кулинарные композиции:

Сферический пончик с трюфелем и белым грибом;

Тартар из говядины с трюфельным соусом и картофельным пюре;

Салат с сахалинскими морепродуктами и авокадо;

Голубцы с морепродуктами и сливочным соусом;

Утиная грудка с блюдом из картофеля и белых грибов;

Торжественный праздничный торт.

Музыкальную программу предоставят звёзды сцены:

популярная певица Лиза Матрешка;

известная исполнительница Анастасия Коренцова;

мастер джаза и обладатель великолепного голоса Георгий Баландин;

Королевский балет-шоу «Баккара».

Кроме того, гостям приготовлена развлекательная программа с ведущими, конкурсами и подарками.

Начало праздника в 19:00. Запись и подробности по телефону: +7 (911) 396-64-45.