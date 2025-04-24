Эногастрономический вечер в честь 9-летия ресторана «Инжир» пройдет в Пскове

Вечером 25 апреля ресторан «Инжир» приглашает всех желающих отметить 9-летие заведения праздником вкуса и музыки, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТРК «Акваполис».
Меню вечера включает изысканные блюда итальянской кухни, среди которых выделяются прошутто-крудо, грана падано, карпаччо из цукини, тропические фрукты и многое другое. Особым акцентом станут авторские десерты и праздничные угощения.
Основное меню представляет уникальные кулинарные композиции:
Музыкальную программу предоставят звёзды сцены:
Кроме того, гостям приготовлена развлекательная программа с ведущими, конкурсами и подарками.
Начало праздника в 19:00. Запись и подробности по телефону: +7 (911) 396-64-45.