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Общество

Славная история и яркое настоящее: ПОИПКРО отмечает 80-летие

25.04.2025 22:59|ПсковКомментариев: 0

Псковский областной институт повышения квалификации работников образования отмечает 80-летие. Пожелать коллективу ПОИПКРО успехов в решении масштабных профессиональных задач и реализации перспективных планов пришли социальные партнеры, представители органов исполнительной власти, педагогической общественности и ученики психолого-педагогических классов. Торжественное мероприятие состоялось 25 апреля в гимназии №29 города Пскова. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Надежный тыл системы образования

Со словами приветствия от комитета по образованию Псковской области к присутствующим обратился заместитель председателя комитета Сергей Николаев. «Сегодня - тот день, когда каждый сотрудник институт повышения квалификации работников образования может гордиться своими достижениями. Каждый день, каждый учебный год совместно с каждым образовательным учреждением вы идете рядом», - сказал он.

Сергей Николаев отметил, что «как у государства есть органы, которые обеспечивают его безопасность, которая является тылом, так и институт повышения квалификации является тылом для системы образования, для каждого работника, который обеспечивает профессионализм и квалификацию наших учителей». «Каждый, кто работает в системе образования, понимает и знает, что нерешаемых проблем нет — всегда можно обратиться к методистам и сотрудникам института, которые смогут им помочь. Хочу поблагодарить за слаженную работу», - отметил зампредседателя комитета по образованию.

Следующим на сцену поднялся человек, чье имя неразрывно связано с историей института — руководителя ПОИПКРО с 1990 по 1998 годы Владимира Соловьева. «На нашу долю пришлось нелегкое время 90-х. С этого времени институт стал называться ПОИПКРО. Первые кафедры, первые ученые появлялись в это время. Очень много сил уходило на то, чтобы эту структуру сохранить в системе образования. Приходилось доказывать, что это инструмент системы управления не только образования, но и всей области», - напомнил он.

Сотрудников института с юбилеем поздравил также руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии, протоиерей Роман Ледин. По его словам, юбилей — библейское слово, которое происходит от трубного звука. «Мне бы хотелось, чтобы 80-й юбилейный стал годом начала чего-то нового. Чтобы ценить то, что мы имеем, важно научиться благодарить Бога. И для меня юбилейный год прежде всего ассоциируется с благодарностью. Хочется пожелать нам найти в любом событии что-то хорошее и поблагодарить за это Бога. И тогда вы станете непобедимыми на всех путях вашей жизни. Помощи Божией!» - пожелал отец Роман.

Вклад в развитие региона

Институт непрерывно развивает и открывает новые направления деятельности. В рамках реализации на территории Псковской области концепции государственной миграционной политики Российской Федерации по поручению правительства региона ПОИПКРО проводит мероприятия по социальным, культурной, языковой адаптации иностранных граждан, соотечественников и трудовых мигрантов.

Поздравляя коллектив института, председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова отметила, что ПОИПКРО играет ключевую роль в формировании высококвалифицированного кадрового потока, который вносит большой вклад в развитие региона. «Ваши инициативы и программы помогают не только улучшить уровень образования, но и создают условия для взаимодействия различных культур и обмена опытом», - сказала она.

По словам Алены Труновой, в течение восьми десятилетий институт является надежной опорой не только в области образования и профессионального роста, обеспечивая квалифицированную подготовку и поддержку для работников сферы образования, но и в социальной и культурной адаптации иностранных граждан и соотечественников, переехавших в Псковскую область жить и трудиться. «Только в прошлом году совместно с комитетом проведено около 20 бесплатных групповых тренингов по социальной адаптации, занятий по российской истории, культуре, традициям и изучению законодательства нашей страны. Ваш вклад в это важное дело неоценим, и мы признательны за вашу работу, которая помогает людям интегрироваться в наше общество, обогащая его традиции и культуру», - отметила она.

Поздравил коллег и врио ректора Псковского государственного и университета Сергей Николаев. «Мы делаем общее дело, важное, значимое для города, для области. Совместно мы будем развивать систему образования, усиливать научный потенциал Псковской области», - сказал он.

Привлекать молодых

Этот год не просто юбилейный для института, но и год первого выпуска психолого-педагогических классов, которые сотрудники института на протяжении двух лет не просто курировали, а вели там занятия.

«Я благодарен институту за то, что вы всегда поддерживаете начинания, связанные с развитием системы образования. Самый яркий пример - это психолого-педагогические классы», - отметил, поздравляя коллег, начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев.

Он напомнил, что сфера образования испытывает «серьёзнейший кадровый голод учителей-предметников практически по всем специальностям». «И возможность привлекать молодых людей в нашу профессию, создавать условия, чтобы они выбирали высшее или среднее специальное образование именно педагогической направленности, для того, чтобы мы получали прекрасные кадры, которые бы вливались в наш коллектив и создавали условия для получения нашими детьми качественного образования - это самое главное, на мой взгляд», - подчеркнул начальник управления образования Пскова.

Геннадий Иойлев также выразил признательность сотрудникам института старшего поколения. «Именно благодаря вашим усилиям заложен тот фундамент развития образовательной системы и, наверное, те наработки, которыми мы пользуемся на сегодняшний день. Желаю, чтобы система образования по-прежнему имела такую серьезную методическую поддержку», - сказал он.

Проекты в сфере психолого-педагогических классов институт реализовывал совместно с Региональным центром выявления и поддержки одаренных детей «Вега», который располагается на базе Псковского агротехнического колледжа. «80 лет - это возраст мудрости, рассвета и профессионализма. И, действительно, институт для нас сегодня - это вектор развития, инновационная площадка для наших педагогов. И, конечно, надежная опора в решении различных вопросов», - отметила руководитель центра Ольга Ефимова.

Учиться всю жизнь

Деятельность института на протяжении многих лет неразрывно связана с Центром оценки качества образования Псковской области. Его директор Любовь Ильина, поздравляя ПОИПКРО с юбилеем, отметила, что ее трудовая деятельность после того, как она поработала в сельской школе Псковского района, была связана с институтом. «Институт всегда стоял на самых передовых позициях. Те цели и задачи, которые ставило правительство и министерства, реализовывать нужно было совместно органу государственной власти в системе образования региона и институту повышения квалификации, как основной рабочей лошадке», - сказала директор.

По ее словам, качество зависит от педагогических авторов - «будут хорошие кадры, значит, будет и в качество». «Поэтому то, что вы делаете для учителей - это очень важно, необходимо и, на мой взгляд, даже очень хороший учитель должен учиться всю жизнь. Все мы заинтересованы в том, чтобы институт развивался, жил, реализовывал новые цели, задачи, помогал в освоении учебного плана, реализации национальных проектов. Потому что без вас нам это сделать было бы очень трудно», - заметила Любовь Ильина.

От родителей и учащихся Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения команду ПОИПКРО поздравил директор учреждения Андрей Царев. «80 лет — это хорошая цифра. И примерно 30 из них мы сотрудничаем, являемся партнерами по развитию идей специального образования людей, которые нуждаются в специализированной помощи. Бок о бок мы заботимся о том, чтобы специалисты, которые работают с особыми дети, имели высокую квалификацию. Развитие нашего партнерства востребовано», - сказал он.

Институт сегодня – инициатор и активный участник различных образовательных мероприятий, направленных на предотвращение девиантного поведения среди детей и молодежи, а также на борьбу с распространением деструктивных влияний. От лица руководителя Следственного управления по Псковской области к присутствующим обратился помощник руководителя следственного управления по общественно-политической работе полковник юстиции Николай Федюнин.

«Прежде чем идти к вам, нужно было узнать, к кому идем, зачем идем», - пошутил он. И продолжил, за 10 дней до объявления Победы, 29 апреля, было принято решение о создании института повышения квалификации. В городе, очищенном от немецко-фашистских захватчиков, с населением не более 300 человек, уже задумались об учителях. «Работа вашего института очень важна. У вас существуют хорошие методики по патриотическому воспитанию молодежи. Учитель - ближе к ребенку, чем даже родитель. Мы все вместе работаем на общее благо — на благо нашей Родины», - заметил он.

Ежедневная работа

Также поздравления прозвучали и от Псковского облсовпрофа в лице его руководителя Игоря Иванова и Общероссийского профсоюза образования — в лице председателя Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Натальи Горбачевой. Представители профсоюзов отметили, что «проекты, которые реализует институт сегодня, позволяют ему уверенно идти в ногу со временем, а 80 лет - это зрелый возраст, славная история, яркое настоящее и твёрдая уверенность в завтрашнем дне».

Приветственный адрес от Общественной палаты Псковской области зачитал директор средней школы №47 города Пскова, кандидат исторических наук Иван Шагин. Поздравления и добрые слова в адрес института прозвучали от детского омбудсмена Наталии Соколовой, директора филиала центра «ВОИН» Владислава Бобылева, а также представителей учреждений образования региона.

 

Лучшие сотрудники ПОИПКРО были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.

В ответном слове врио ректора Екатерина Гончарова поблагодарила гостей мероприятия за поздравления и отметила, что только вместе возможна реализация грандиозных проектов. «Только вместе мы можем в каждодневном труде поддерживать друг друга, чтобы реализовывать простые текущие задачи. Только вместе мы можем формировать ту команду, которая способна предвосхищать вызовы завтрашнего дня и работать на опережение. Спасибо вам за готовность быть вместе, за ваш труд 24 на 7, за то что вы отдаете силы и время системе образования. Труд педагога - это призвание и это по любви», - отметила врио ректора ПОИПКРО.

Отметим, что Псковский областной институт повышения квалификации работников образования начал свою историю 29 апреля 1945 года. С каждым годом институт укрепляет свои позиции не только в области дополнительного профессионального образования, но и в области дополнительного образования детей и взрослых, совершенствует методики обучения и работает в соответствии с современными образовательными тенденциями. Важными направлениями деятельности ПОИПКРО являются работа по формированию кадрового педагогического резерва, профориентации, реализации проектов регионального и федерального уровней, конкурсов профессионального мастерства, просветительских мероприятий.

Светлана Синцова

Фото ПОИПКРО

Теги: #ПОИПКРО
Источник: Псковская Лента Новостей
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