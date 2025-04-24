Общество

Врач развеяла миф о необходимости ежедневно проходить 10 тысяч шагов

Ходьба снижает риск развития заболеваний сердца и сосудов. Однако утверждение, что нужно в день проходить не меньше 10 тыс. шагов, не совсем правдиво. Об этом рассказала врач-кардиолог Алина Азизова.

«Ходьба — доступный способ поддерживать физическую активность и приносить пользу здоровью. Этот вид занятий позволяет снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов, в том числе инсульта, а также сахарного диабета II типа, остеопороза», — сказала она.

Вместе с тем, Азизова добавила, что ходьба способствует улучшению работы дыхательной и иммунной систем, укреплению мышц ягодиц и ног, снижению уровня стресса.

Ранее считалось, что ежедневная норма в 10 тысяч шагов — маркетинговый ход, не имеющий никаких доказательств. Однако, по словам специалиста, в 2024 году было опубликовано исследование, подтверждающее, что ежедневное выполнение этой нормы шагов в среднем способствует увеличению продолжительности жизни и снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Однако не обязательно стремиться к строгому выполнению ежедневных 10 000 шагов: многими исследованиями подтверждается, что продолжительность жизни увеличивается, если человек ходит в среднем 30 минут в день», — заявила кардиолог.

Согласно зарубежным данным, 4–4,5 тысячи шагов в день достаточно для снижения смертности от каких-либо заболеваний. Также, по результатам некоторых исследований, ходьба по 6 тысяч шагов в день способствует снижению риска развития сахарного диабета II типа, а ходьба по 8,2 тысяч шагов в день позволяет сократить вероятность возникновения ожирения и депрессии. Все эти данные подтверждают пользу ходьбы для здоровья людей, даже если они проходят менее 10 тысяч шагов в день.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для поддержания здоровья взрослому человеку следует уделять аэробной физической активности умеренной интенсивности 150 минут еженедельно — например, по 50 минут 3 раза в неделю. Если человек дополнительно занимается спортом, то он может получить достаточную физическую нагрузку, даже если количество шагов не достигает определенного количества, пишут «Известия».