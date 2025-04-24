Общество

Александр Котов: Современные реалии требуют от парламентариев повышенной ответственности за каждое решение

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил всех причастных с Днём российского парламентаризма.

Он отметил, что эффективная организация законотворческого процесса необходима как для стратегического развития государства, так и для повседневного благополучия каждого отдельно взятого гражданина.

«Ключевая функция парламента как законодательного и представительного органа власти заключается в своевременном и эффективном реагировании на чаяния народа и вызовы времени. В современных условиях внешних угроз эта задача приобретает особую значимость, требуя от парламентариев повышенной ответственности за каждое принятое решение. Взвешенный, последовательный подход, эффективное взаимодействие всех ветвей власти, отказ от популизма и политической конфронтации во имя консолидации общества сегодня жизненно необходимы для защиты суверенитета страны и национальных интересов России», - сказал он.