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Общество

Девятиклассник из Пскова стал призёром Всероссийской олимпиады школьников по географии

27.04.2025 16:00|ПсковКомментариев: 0

Стали известны итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии, который прошёл в городе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. Финал объединил 268 юных географов 9–11 классов из 77 регионов России. Псковскую область на олимпиаде представил ученик 9 класса МБОУ «СОШ №1 им. Л.М. Поземского» Иван Соловьёв. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре развития одарённых детей и юношества Псковской области. 

Фото здесь и далее: Центр развития одарённых детей и юношества
 

Юные географы выполняли задания из разных областей географии: геоморфологии, гидрологии, биогеографии, социально-экономической географии. Для прохождения практического тура школьники отправились в Черекский район для прохождения интеллектуального маршрута и выполнения заданий на местности.

«Конечно, где-то было тяжело, труднее всего мне дался теоретический тур, дающий половину баллов от всей работы. Самым интересным испытанием для меня стал практический тур, где требовалось применить навыки ориентирования на местности, определения горных пород», – рассказал Иван.

Наставник Ивана Марина Груздова, методист отделения географии Центра развития одаренных детей и юношества, воспитала не одно поколение призёров и победителей ВсОШ по географии в Псковской области. Она отметила, что «заключительный этап олимпиады по географии в Кабардино-Балкарской Республике - это погружение в географическую среду «всем миром», приобретение друзей и встреча с коллегами».

Также Иван поделился, что во многом именно занятия в Центре ему очень помогли в подготовке.

«Здесь я получил те самые знания, которые мне очень помогли при решении задач олимпиады», – уверен юноша, отмечая, что и про самостоятельную подготовку по вузовским учебникам забывать не стоит.

О важности дисциплины и расширения знаний рассказал и Дмитрий Куприянов, пскович, член заключительного этапа ВсОШ по географии, младший научный сотрудник Института географии РАН.

Помимо соревнований, для участников, наставников и сопровождающих была подготовлена насыщенная культурно-просветительская программа: посещение достопримечательностей Кабардино-Балкарии, подъём на самой высокогорной канатной дороге в России — 3847 метров над уровнем моря.

Напомним, победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.

Теги: #регион60 #образование #школьники #всош
Источник: Псковская Лента Новостей
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