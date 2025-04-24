Общество

75% псковичей сталкиваются с переработками – опрос

Переработки — не всегда следствие аврала, иногда это способ доказать свою эффективность. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие офисные сотрудники из Пскова.

Согласно исследованию, 75% работающих в офисах псковичей сталкиваются с переработками: 32% — регулярно, еще 43% — периодически.

62% сотрудников испытывают необходимость доказывать свою эффективность: 19% — часто, 43% — иногда. Причем среди тех, кто регулярно остается работать сверхурочно, больше всего и тех, кто чувствует, что должен доказывать свою полезность (32%): «Если не доказываешь эффективность, то работодатель считает тебя ненужным специалистом, не платит премии и не повышает зарплату». А среди тех, кто уходит из офиса вовремя, каждый второй вообще лишен подобных переживаний.

9 из 10 работников ощущают доверие со стороны руководителя: 37% абсолютно уверены в этом, еще 52% — скорее уверены. Причем чаще о полной лояльности начальства рассказывали те, кто не чувствует необходимости доказывать личную эффективность (42%), и те, кто регулярно перерабатывает (41%).

Переработки стали своеобразной компенсацией возможности работать из дома. Согласно исследованию, чаще всего с систематическими переработками сталкиваются офисные сотрудники на гибридном графике (38%). Они же чаще переживают по поводу собственной эффективности. Практически столь же часто волнуются из-за результативности своего труда и сотрудники на удаленке. В то же время среди дистанционных работников и сотрудников на гибридном графике больше тех, кто абсолютно уверен в доверии руководства (39 и 41% соответственно).