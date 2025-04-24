Общество

Молодежный слет профсоюзных активистов прошел на базе «Пушкиногорье»

На профсоюзной базе «Пушкиногорье» 25 и 26 апреля прошел слет молодежного профсоюзного актива «Достойный труд — гарантия Победы!». Программа мероприятия началась с командообразования и знакомства участников, что создало позитивную атмосферу для дальнейшей работы. В слете приняли участие более 35 молодых активистов из разных профобъединений, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

В рамках слета участники смогли участвовать в различных мероприятиях, включая обмен опытом, создание патриотической композиции и интеллектуальные игры. Профсоюзная молодежь активно делилась своими креативными идеями и опытом, а среди выступивших были коллеги из Великого Новгорода, Республики Беларусь, Пскова и Великих Лук. Участники задавали интересующие вопросы о профсоюзных мероприятиях и вырабатывали новые идеи для сотрудничества между молодежными организациями регионов.

К работе слета присоединился председатель Псковского профобъединения Игорь Иванов, который отметил важность совместной работы для развития профсоюзного движения. Он подчеркнул, что итогом первого дня стало подписание соглашений о взаимодействии между молодежными советами, что было общим полезным результатом.

Соглашения о взаимном сотрудничестве подписали Молодежный совет Псковского облсовпрофа и Молодежный совет Витебского областного объединения профсоюзов, а также между Молодежный совет Псковского облсовпрофа и региональный штаб «Молодой гвардии Единой России».

В финальный день участники создали «Капсулы времени» с пожеланиями будущим профсоюзным активистам, одну из которых торжественно передали гостям из Республики Беларусь, а вторую оставили в Псковском облсовпрофе.

Также в рамках слета Игорь Иванов и коллеги почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к братской могиле советских воинов в Пушкинских Горах. Он призвал сохранить память о войне и передать её правдивую историю будущим поколениям, особо отметив важную роль молодежи в этом процессе.