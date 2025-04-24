Общество

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Ароматерапия «по-нееловски»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Не так давно в деревне Неелово одним подрядчиком были начаты ремонтные работы, результатом которых стали вырытые канавы, в которых случился прорыв трубы от стоящей неподалеку птицефабрики. Помимо ароматов, жители некоторых домов не могут попасть к своим жилищам из-за канав. В качестве решения им предложили лишь несколько досок. Когда закончатся работы, какую ответственность понесет подрядчик?

Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

Трансляция завершена