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Общество

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Ароматерапия «по-нееловски»

28.04.2025 12:34|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

Не так давно в деревне Неелово одним подрядчиком были начаты ремонтные работы, результатом которых стали вырытые канавы, в которых случился прорыв трубы от стоящей неподалеку птицефабрики. Помимо ароматов, жители некоторых домов не могут попасть к своим жилищам из-за канав. В качестве решения им предложили лишь несколько досок. Когда закончатся работы, какую ответственность понесет подрядчик?

Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

Трансляция завершена 

Источник: Псковская Лента Новостей
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