Общество

Вероятность распространение холеры внутри России оценил врач

Завозной случай заражения холерой вызвал волну обсуждений и опасений по поводу возможного распространения этой опасной инфекции в России. Есть ли возможность распространения болезни среди россиян, ответила врач-терапевт Наталья Леонтьева.

Как напомнила эксперт, холера — это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Vibrio cholerae. Основной путь передачи инфекции — через загрязнённую воду и пищу. Симптомы заболевания включают сильную диарею, рвоту и обезвоживание, что может привести к серьёзным осложнениям и даже смерти при отсутствии своевременной медицинской помощи.

Недавний случай заболевания холерой у туристов, вернувшегося из Индии, стал поводом для беспокойства. Однако терапевт отметила, что подобные случаи не являются редкостью в условиях международного туризма. Важно понимать, что риск распространения инфекции зависит от множества факторов.

Смотрите также Новый случай заболевания холерой выявили в России

«Российская система здравоохранения имеет опыт в борьбе с инфекционными заболеваниями. В случае выявления случаев холеры будут предприняты необходимые меры для изоляции больных и предотвращения дальнейшего распространения», - заявила эксперт.

Терапевт подчеркнула, что важно соблюдать простые правила профилактики, пишет RuNews24.ru.

«Хотя завозной случай заболевания холерой вызывает беспокойство, вероятность массового распространения инфекции в России остаётся низкой благодаря эффективной системе здравоохранения. Вероятность распространение холеры внутри России крайне мала. Тем не менее важно оставаться бдительными и соблюдать меры профилактики, особенно во время путешествий в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией», - резюмировала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

Ранее в Псковской области провели межведомственные учения по отработке первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на холеру.