Вероятность распространение холеры внутри России оценил врач

Завозной случай заражения холерой вызвал волну обсуждений и опасений по поводу возможного распространения этой опасной инфекции в России. Есть ли возможность распространения болезни среди россиян, ответила врач-терапевт Наталья Леонтьева.
Как напомнила эксперт, холера — это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Vibrio cholerae. Основной путь передачи инфекции — через загрязнённую воду и пищу. Симптомы заболевания включают сильную диарею, рвоту и обезвоживание, что может привести к серьёзным осложнениям и даже смерти при отсутствии своевременной медицинской помощи.
Недавний случай заболевания холерой у туристов, вернувшегося из Индии, стал поводом для беспокойства. Однако терапевт отметила, что подобные случаи не являются редкостью в условиях международного туризма. Важно понимать, что риск распространения инфекции зависит от множества факторов.
Терапевт подчеркнула, что важно соблюдать простые правила профилактики, пишет RuNews24.ru.
«Хотя завозной случай заболевания холерой вызывает беспокойство, вероятность массового распространения инфекции в России остаётся низкой благодаря эффективной системе здравоохранения. Вероятность распространение холеры внутри России крайне мала. Тем не менее важно оставаться бдительными и соблюдать меры профилактики, особенно во время путешествий в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией», - резюмировала врач-терапевт Наталья Леонтьева.
Ранее в Псковской области провели межведомственные учения по отработке первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на холеру.