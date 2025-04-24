Общество

Игорь Дитрих: Сотрудники скорой помощи — настоящие герои

Настоящими героями, которые повседневно помогают населению Псковской области, считает сотрудников скорой медицинской помощи бывший заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Псковской станции скорой медицинской помощи.

«Почетно поздравлять с праздниками, тем более большими, своих коллег. Добрые друзья, уважаемые коллеги, фельдшера, доктора, водители, сестры, санитарочки, кто сейчас работает, ветераны скорой помощи, всех вас с праздником! 80 лет – это немало, вы на страже здоровья населения Псковской области. Вы знаете, что по статистике больше всего жалоб поступает именно на скорую помощь. Но вы не должны по этому поводу расстраиваться, ведь оно как и в большой семье - того, кого мы больше любим, того больше всего воспитываем и ругаем. Поэтому каждая жалоба, это не потому что что-то плохо, а потому что хорошо, но хотелось бы еще большего», - заметил Игорь Дитрих.

К поздравлениям присоединились председатель Псковского областного Собрания Александр Котов и остальные депутаты регионального парламента.

«Каждый депутат передавал вам слова поддержки и благодарности. Ведь сотрудники скорой помощи – это настоящие герои нашего общества, которые проявляют героизм каждый день. И не только героизм, это и ежедневное самопожертвование, и служение населению Псковской области. В целом нашей скорой помощи хочется пожелать, чтобы как в былые годы, в песнях, которые звучали из уст Розенбаума, каждый студент как вуза, так и среднего образования хотел совмещать учебу и работу на скорой помощи, а после получения образования хотел работать на скорой помощи. С праздником вас!» - заключил Игорь Дитрих.

Далее он наградил ряд сотрудников скорой помощи благодарственными письмами и грамотами.

Напомним, что сегодня в Пскове состоялась торжественная церемония награждения сотрудников Псковской станции скорой медицинской помощи в честь 80-летия со дня основания службы.