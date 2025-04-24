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Общество

«Постскриптум»: Прививка от коррупции и подорожание проезда. ВИДЕО

28.04.2025 17:36|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 апреля. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

  • Неделя больших газовых событий: Вечный огонь в Ершово, газификация Пушкинских Гор и парламентский час в Собрании; 
  • Старт мероприятий к 9 мая: Диктант Победы, автопробег РВИО и 21 Почетный гражданин Пскова;
  • Отопительный сезон в Пскове продлили – похолодало.
  • Проезд подорожал: цена вопроса?
  • Когда будут праймериз?   
  • И ротация чиновников – это прививка от коррупции? Комментарии нашего политического обозревателя Александра Савенко.
Источник: Псковская Лента Новостей
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