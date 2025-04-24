«Постскриптум»: Прививка от коррупции и подорожание проезда. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 апреля. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Неделя больших газовых событий: Вечный огонь в Ершово, газификация Пушкинских Гор и парламентский час в Собрании;
- Старт мероприятий к 9 мая: Диктант Победы, автопробег РВИО и 21 Почетный гражданин Пскова;
- Отопительный сезон в Пскове продлили – похолодало.
- Проезд подорожал: цена вопроса?
- Когда будут праймериз?
- И ротация чиновников – это прививка от коррупции? Комментарии нашего политического обозревателя Александра Савенко.