Общество

Сервис по оформлению ОСАГО может появиться на «Госуслугах»

Минцифры и Банк России изучают возможность запуска на «Госуслугах» сервиса по оформлению полиса ОСАГО. Об этом сообщили представители министерства. Ранее соответствующее предложение в Минцифры направила замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева. Запуск сервиса по оформлению ОСАГО на «Госуслугах» предполагается в несколько этапов.

«На первом этапе гражданам (пользователям портала госуслуг) будет предоставлена возможность оформления полиса ОСАГО на ТС, находящихся на учете в ГИБДД в Российской Федерации, следующих категорий: транспортные средства категорий B, BE физических лиц, используемые в качестве такси; мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы (транспортные средства категорий A, M физических лиц)», — цитирует РИА Новости ответ министерства.

Для реализации сервиса на портале «Госуслуги» потребуется обеспечить нормативное регулирование в части ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств», отметили в Минцифры.