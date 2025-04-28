«Русские Витязи» выступят 29 апреля в Себежском районе

Легендарная пилотажная группа «Русские Витязи», пролетевшая над Псковом в субботу, выступит 29 апреля в Себежском районе. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: АГВП «Русские Витязи»
Свою воздушную программу асы представят в честь Дня Знамени Победы над монументом в Идрице.
«Русские Витязи» единственные в мире выполняют сложнейшие фигуры высшего пилотажа на тяжёлых современных сверхманевренных истребителях – серийных Су-27, Су-30 и Су-35.
«Для исполнения элементов требуется абсолютная точность, ведь самолёты разделяют считанные метры. Представление обещает быть зрелищным! До встречи у Знамени Победы!» - написал губернатор.
Лётчики продемонстрируют зрелищные элементы, ставшие визитной карточкой группы: синхронные бочки, петли, развороты и виражи, «Ухо», «Горку» и роспуск «Фонтан».