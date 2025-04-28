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Марина Гаращенко: Вопросы объединения дважды обсуждали с коллективом Дедовичской больницы

29.04.2025 14:31|ПсковКомментариев: 0

Присоединение Дедовичской больницы к Порховской межрайонной проходило в атмосфере открытого диалога. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«В Дедовичах мы попросили собрать актив района, я выехала туда. По всем вопросам мы беседовали, все с коллективом и с активом района проговаривали. Пришли недовольные граждане с протестами. Когда мы подъехали и вышли из машины, граждане спросили: "Зачем вы приехали? По какому праву вы приехали? Вы приехали больницу закрыть?" Я ответила, что ничего мы закрывать не планируем. Люди информацию не воспринимали. Мы попросили, чтобы активные участники это сбора подождали. Мы привлекли туда СМИ, затем состоялся открытый диалог. Мы на всё ответили. Кто собрал этих людей, никто ответить не смог. Это была непонятная история», - сообщила Марина Гаращенко.

Она добавила, что затем проводилась вторая встреча с активом района, активистами и коллективом больницы, на которой присутствовали и депутаты, и представители профсоюзов. Интересующимся объяснили преимущества перехода под «крыло» Порховской больницы.

«Мы потом принципиально еще раз приехали, собрали опять актив и желающих. Мы более часа работали в открытом диалоге, рассказали, что в Порховской больнице такие-то показатели, объяснили, почему это будет целесообразно. Уровень заработной платы в Дедовичах у медработников ниже, чем в Порховской больнице, наша задача - выровнять зарплаты. Я не знаю, кто потеряет работу, такой информации у нас нет. Все совместно с профсоюзами проводится, создаются рабочие группы. Мы дорожим каждым сотрудником. Если он хочет и может работать, то пусть работает», - подчеркнула Марина Гаращенко.

Напомним, во время очередной 44-й сессии областного Собрания депутатов 24 апреля депутат от фракции КПРФ Петр Алексеенко призвал вернуть Дедовичскому филиалу Порховской межрайонной больницы статус районной. На данный момент для реализации этой инициативы производится сбор подписей.

Пресс-портрет
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания Гаращенко Марина Валерьевна председатель комитета по здравоохранению Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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