Общество

«Дело вкуса»: Cho — ресторан с азиатским акцентом. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дело вкуса», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 апреля.

Сегодня ведущая Анна Машкова предложила поговорить о новом проекте — на Льва Толстого, 2 появилось яркое название — Cho. Это азиатская кухня и бар.

Почему выбор пал именно на азиатское меню? Какие страны Азии необходимо посетить, чтобы полюбить азиатскую кухню? Что интересного можно попробовать в Cho, кроме таких блюд, как рамен, фо-бо и лапша? Какие новинки ожидаются в меню в ближайшее время? Какие специальные предложения предусмотрены для посетителей? Об этом и многом другом рассказал ресторатор Денис Романенко.