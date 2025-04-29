Общество

До +16 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 30 апреля

Облачная с прояснениями погода и снег ожидаются на территории Псковской области 30 апреля, сообщили в региональном гидрометцентре.

Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем столбик термометра покажет от +11 до +16 градусов. Ночью небольшой дождь, местами умеренный, днем также местами небольшой дождь. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 8 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.

Ранее сообщалось, что среднемесячная температура воздуха в Псковской области в мае составит +11,1…+12,5 градусов. Месячная сумма осадков прогнозируется на уровне от 48 до 66 мм.