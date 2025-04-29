Общество

У псковских работодателей есть возможность сделать вклад в подготовку будущих специалистов

Работодатели Псковской области могут присоединиться к участию в масштабном Всероссийском опросе, который направлен на решение острых вопросов дисбаланса на рынке труда и подготовки востребованных специалистов. Он проводится в рамках национального проекта «Кадры», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В ходе опроса работодателям необходимо заполнить опросные формы, в которые необходимо внести общие сведения об организации, заполнить профессионально-квалификационный состав работников организации и отразить перспективную потребность организации в кадрах на 2026–2032 голы. Ответить на вопросы о сотрудничестве с образовательными организациями.

Участниками опроса уже стали более 400 работодателей Псковской области.

Результаты опроса помогут определить, сколько и каких специалистов потребуется, чтобы обеспечить запросы работодателей, национальные цели развития и проекты технологического лидерства. С учетом прогноза будут запланированы программы и учебные места в колледжах и вузах, что позволит сократить существующий дефицит кадров в различных отраслях экономики за счет выпуска необходимых специалистов.

Опрос является аналитическим инструментом, а его результаты используются для составления прогнозов и принятия решений в сфере кадровой политики.

Прохождение опроса доступно по ссылке.

Поддержку и консультации по прохождению Всероссийского опроса работодатели могут получить от специалистов псковских Кадровых центров «Работа России». Телефоны службы поддержки: 8 (8112) 29-05-41, 8 (999) 244-53-29, 8 (8112) 29-05-37.