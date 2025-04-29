Общество

Техническую готовность Вечного огня к эстафете «Храним огонь Победы» проверили в Локне

Техническую готовность Вечного огня к участию 6 мая в символической эстафете «Храним огонь Победы» проверили в Локне, сообщил директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Антон Дымов / «ВКонтакте»

«Вместе с заместителем губернатора Псковской области Игорем Шатурным и главой Локнянского муниципального округа Иваном Белугиным проверили готовность мемориала к участию 6 мая в символической эстафете "Храним огонь Победы", в рамках которой еженедельно в разных регионах России зажигаются. новые и реконструируемые Вечные огни», - рассказал Антон Дымов.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне реализуется масштабный проект ПАО «Газпром» – Всероссийская акция «Храним огонь Победы», – по переводу более 120 мемориалов на сетевой природный газ. Проект стартовал 21 февраля 2025 года, в преддверии Дня защитника Отечества. А его кульминацией станет Торжественная церемония по одновременному зажжению 80 Вечных огней в преддверии Дня Победы 6 мая 2025 года.

В Псковской области в этом году в рамках акции ПАО «Газпром» «Храним огонь Победы» зажигаются 2 новых Вечных огня. 24 апреля 2025 года на торжественном мероприятии зажегся Вечный огонь в деревне Ершово Псковского муниципального округа. На следующей неделе поселок Локня готовится принять эстафету Памяти.

Для газификации нового Вечного огня в поселке Локня специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили газопровод для подачи сетевого природного газа протяженностью 60 метров. Для максимального сохранения благоустройства мемориала строительство велось методом горизонтально-наклонного бурения. В чаше огня смонтировано газогорелочное устройство и установлена декоративная звезда.

️Проверка технической готовности горелки проведена, газогорелочное устройство готово к эксплуатации. В ближайшее время газовики отрегулируют высоту горения пламени.