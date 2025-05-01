Общество

Более сорока процентов псковичей выступили против обязательных субботников

41% псковичей поддерживают запрет принудительных субботников, тогда как каждый четвертый (26%) полагает, что запрещать их не стоит. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведшие опрос экономически активного населения. Поводом для его проведения послужило предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова запретить работодателям организацию субботников с обязательным участием в них сотрудников.

«Мужчины чаще женщин — за запрет (52% против 35% соответственно). Противостоят принудительному участию в субботниках и работники с доходом до 50 тысяч рублей (55%). Сторонники запрета называют субботники «пережитком прошлого» и настаивают на оплате труда или предоставлении отгулов, предлагая нанимать дворников вместо принуждения участвовать в уборках квалифицированных специалистов и рабочих. Те же, кто не поддерживает запрет, считают коллективные мероприятия полезными: "Я в целом не против, но только когда они проводятся в рабочее время, а не в выходные". Среди тех, чьи работодатели организуют субботники, каждый второй (50%) против подобной практики, а каждый третий (34%) — за», – рассказали эксперты.

Опрос проводился 11-18 апреля 2025 года.