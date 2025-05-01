Общество

Движение колонны при открытии мотосезона в Пскове возглавил начальник ГИБДД

Начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт на служебном автомобиле лично возглавил движение организованной мотоколонны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. Напомним, сегодня в Пскове был открыт мотосезон.

Охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на масштабном мероприятии обеспечили полицейские, в том числе мотопатрули Управления Госавтоинспекции регионального УМВД России.

При этом все желающие могли сфотографироваться на полицейских мотоциклах.

В УМВД отметили, что в текущем году с участием мототранспорта на территории нашего региона произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Госавтоинспекция призывает мотоциклистов быть предельно внимательными.

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На дороге нужно неукоснительно соблюдать нормы ПДД - не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко движущимися автомашинами в плотном потоке.

«Кроме того, уважаемые байкеры, не забывайте обязательно включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы заранее проинформировать других участников дорожного движения о планируемом маневре и не допустить возникновения аварийной ситуации.

Также, в преддверии Дня победы полицейские поздравляли мотолюбителей с наступающим 9 мая и вручали им символ великого праздника - Георгиевскую ленточку, желая всем участникам дорожного движения хорошего настроения и безопасных дорог», - рассказали в полиции.

Фото: УМВД России по Псковской области