Общество

Городок настольных игр появится в Пскове на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!»

Городок настольных игр развернётся в рамках спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!», который пройдёт в Пскове на улице Ленина 9 мая. Гости и участники смогут окунуться в мир классических развлечений той эпохи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Все желающие смогут в необычной обстановке поиграть в шахматы, домино, бильярд и другие любимые настольные игры. Это шанс почувствовать дух времени, ощутив себя частью поколения, выросшего на простых, но увлекательных развлечениях, популярных в Советском Союзе.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции

Псковской области

Напомним, что на спектакле-реконструкции актёры и мастера наполнят улицу Пскова массовыми сценами житейских историй простых горожан, школьников, военных патрулей и хулиганов, влюблённых пар и, конечно, вернувшихся домой фронтовиков. Творческое пространство преобразится благодаря советским плакатам, ретро-автомобилям, мотоциклам, военной технике и аутентичным фотозонам.