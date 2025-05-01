Общество

40% псковичей гордятся компанией, в которой работают – опрос

40% псковичей гордятся компанией-работодателем, а 37% предпочитают не рассказывать о своем месте работы. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Пскова.

40% псковичей гордятся компанией, в которой работают. 37% предпочитают не афишировать место работы. 23% затруднились с ответом или заняли нейтральную позицию: «Не скрываю, но и гордости не испытываю».

Женщины гордятся местом работы чаще мужчин (48% против 32% соответственно). Среди молодежи до 35 лет больше удовлетворенных своим работодателем (46%, тогда как среди респондентов старше 45 лет таких 37%). Не стыдно за свою компанию чаще псковичам с более высокими доходами (40% среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей против 24% среди зарабатывающих до 50 тысяч).