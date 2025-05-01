Общество

Отделения судебных приставов Пскова и района переехали

Отделения судебных приставов города Пскова №1 и №2, а также Псковского района с 5 мая начинают работу по новому адресу: улица Новгородская, дом 34. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Фотография: пресс-служба УФССП РФ по Псковской области

Прием граждан осуществляется в прежнем режиме – график работы и порядок записи остаются без изменений.

Все консультации, подача документов и взаимодействие с судебными приставами теперь проходят в новом здании.