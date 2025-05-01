Общество

Кого пустят на парад по пригласительным, рассказал глава Пскова

На всех мероприятиях 9 мая будут приняты необходимые меры безопасности. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Вход со стороны улицы Карла Маркса будет свободный, без каких-либо дополнительных пригласительных билетов. Что касается парада, он будет тоже без пригласительных. Понятное дело, доступ на трибуну, где будут ветераны и иные участники, будет исключительно по пригласительным», – рассказал глава города и подчеркнул, что на всех мероприятиях 9 мая будут приняты все необходимые меры безопасности, в том числе досмотр.

Он призвал псковичей, желающих принять участие в акции «Бессмертный полк», не приносить с собой плакаты, флаги на сторонние тематики.

«Если идем, то идем с портретами наших близких, родных, знакомых. Конкретно участников Великой Отечественной войны. Хотя мы понимаем, что некоторые портреты будут посвящены действующим событиям, это тоже возможно сделать», - заявил глава Пскова.

Борис Елкин уточнил, что брать с собой любые подозрительные или колюще-режущие предметы нельзя.