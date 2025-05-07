Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Образование для учащихся с инвалидностью
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Псковская область 80-летие Победы
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Огненное сердце Ершово
Места силы Псковской области
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Профсоюзный Первомай
Великие Луки к 80-летию Победы
«Учитель года»: В школе по любви
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Задержание ректора ПсковГУ
«Динопарк» Открылся в Пскове
 
 
 
ещё Общество 07.05.2025 12:300 Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед 08.05.2025 12:560 Десять судебных приставов в Пскове приняли присягу 08.05.2025 12:480 Как поступают с останками немецких солдат, рассказали поисковики «Следа «Пантеры» 08.05.2025 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о поисковой работе «Следа «Пантеры» 08.05.2025 11:520 Скончался предложивший понятие «мягкая сила» политолог Джозеф Най 08.05.2025 11:260 Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить
 
 
 
Самое популярное 04.05.2025 17:091 Судью Псковского городского суда могут лишить статуса за освобождение украинских наркокурьеров 01.05.2025 16:525 Тарифы на электроэнергию резко вырастут в России с 1 июля 04.05.2025 22:113 5-9 мая в Пскове будут действовать ограничения движения транспорта 03.05.2025 16:430 Устроивший ДТП с пострадавшим на Рижском проспекте водитель BMW пытался сбежать с места происшествия. ВИДЕО 05.05.2025 11:090 Пострадавшая в резонансном ДТП на Рижском проспекте в Пскове получила серьезные травмы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Как поступают с останками немецких солдат, рассказали поисковики «Следа «Пантеры»

08.05.2025 12:48|ПсковКомментариев: 0

В России есть организации, которые занимаются подъемом останков немецких бойцов. При обнаружении воинов нацистской Германии псковские поисковики передают их на себежское кладбище. Об этом член Совета Псковской областной Военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Елена Чернышева рассказала в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«У нас есть организации, которые занимаются останками немецких бойцов. Есть себежское кладбище. Мы, как положено, передаем эти останки туда. Дальше мы ими уже не занимаемся. Никто не глумится, ничего такого не делает. Ну да, воевали против нас. Но это тоже люди. Поэтому эти останки тоже нужно предать земле», – сказала Елена Чернышева.

Она уточнила, что в России гуманно относятся к останкам немецких солдат.

Напомним, 8 сентября 2007 года в городе Себеж открылось немецкое военное кладбище. Там перезахоронены солдаты, которые воевали на стороне гитлеровской Германии. Весь комплекс занимает 4 га. На кладбище стоит несколько каменных плит, на которых перечислены имена захороненных.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Внесла ли холодная погода коррективы в ваши майские выходные?
В опросе приняло участие 117 человек
08.05.2025, 12:560 Десять судебных приставов в Пскове приняли присягу 08.05.2025, 12:480 Как поступают с останками немецких солдат, рассказали поисковики «Следа «Пантеры» 08.05.2025, 12:310 За два Кубка Победы поборются хоккеисты в Пскове 9-11 мая 08.05.2025, 12:140 Суды запретили объявления о продаже и покупке «Пушкинских карт» 
08.05.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о поисковой работе «Следа «Пантеры» 08.05.2025, 11:540 День открытых дверей состоится в обновленной экспозиции псковского музея 9 мая 08.05.2025, 11:520 Скончался предложивший понятие «мягкая сила» политолог Джозеф Най 08.05.2025, 11:410 «Три мудреца»: Нам нужна одна Победа, мы за ценой не постоим?   
08.05.2025, 11:260 Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить 08.05.2025, 11:080 2 из 3 псковичей одобряют длинные майские выходные – опрос 08.05.2025, 10:520 «Беседка»: О поисковой работе «Следа «Пантеры» 08.05.2025, 10:440 На мемориале в псковской деревне Ершово почтили память погибших красноармейцев
08.05.2025, 10:370 На сборные экскурсии по выставке гравюр мастеров жанра укиё-э приглашают псковичей 08.05.2025, 10:190 «Зверье мое»: Особенности жизни с йоркширским терьером. ВИДЕО 08.05.2025, 10:100 Торжественный вечер к 80-летию Победы прошел в драмтеатре Великих Лук 08.05.2025, 09:520 В Госдуме рассмотрят предложение повысить штрафы за мат
08.05.2025, 09:350 Псковские торговые комплексы приглашают на праздничные программы ко Дню Победы 08.05.2025, 09:170 Дни памяти и примирения отмечают 8 и 9 мая 08.05.2025, 09:001 Юбилейная и еще две улицы будут перекрыты в Пскове 8 мая 07.05.2025, 22:001 Эксперт рассказал о новом порядке отчисления студентов
07.05.2025, 21:440 Концерты для ветеранов провели во дворах Пскова 07.05.2025, 21:400 Памятное мероприятие организовали в великолукской деревне Булынино 07.05.2025, 21:201 РУВИКИ представила уникальную базу героев страны и обошла Википедию по количеству материалов 07.05.2025, 21:000 В Псковском филиале Университета ФСИН России прошли мероприятия, посвященные 80-й годовщине Великой Победы
07.05.2025, 20:400 Спектакль-реконструкцию «На нашей улице Победа!» покажут псковичам 9 мая 07.05.2025, 20:200 Выставка «Секреты изборского чая» открылась в Изборске 07.05.2025, 20:030 Первые утята появились на свет в «Михайловском» 07.05.2025, 19:381 В Псковской области продолжается ремонт улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны
07.05.2025, 19:230 Сотрудники «Экогрупп» убрались на мемориале в псковской деревне Выставка 07.05.2025, 19:010 Прием заявок на Международный чемпионат по битве роботов продолжается в Псковской области 07.05.2025, 18:400 Мужчина получил срок за дачу взятки и попытку задавить автомобилем Mercedes полицейского около ПсковГУ 07.05.2025, 18:200 В Псковском филиале Университета ФСИН состоялся выпуск слушателей заочной формы обучения
07.05.2025, 18:020 «Зверьё моё»: Особенности жизни с йоркширским терьером  07.05.2025, 17:581 До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 8 мая 07.05.2025, 17:570 Радиомарафон «80 лет Великой Победы» состоялся на ПЛН FM. ВИДЕО 07.05.2025, 17:530 Сергей Вострецов: Адресная поддержка студентов — это не разовая стипендия, а система
07.05.2025, 17:490 Гостиничный комплекс «5 озёр» в Гдовском районе хотят сдать в эксплуатацию в 2026 году 07.05.2025, 17:430 На 2 года и 8 месяцев лишат свободы похитителя 9 млн рублей, выделенных на ремонт псковского стадиона «Локомотив» 07.05.2025, 17:370 Псковские волонтеры примут участие в всероссийском слёте поисковиков в Тюмени 07.05.2025, 17:190 Более 800 человек приняли участие в «Олимпийском диктанте» на сайте ПЛН
07.05.2025, 17:070 Студенты из 16 вузов страны помогают поисковикам в Себеже 07.05.2025, 16:520 Песни советского времени прозвучат на псковском концерте «Аккорды Победы» 07.05.2025, 16:510 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 мая 07.05.2025, 16:460 Помощь Дому ветеранов оказал Юрий Сорокин в преддверии Дня Победы
07.05.2025, 16:440 Михаил Ведерников: Правительство Псковской области уделяет особое внимание доступности всех видов связи 07.05.2025, 16:370 Почти 150 псковичей пострадали от телефонных мошенников в апреле 07.05.2025, 16:360 Выставка к 80-летию Победы откроется в музее истории города Печоры 07.05.2025, 16:330 Великолучанин Руслан Шамилов проведет очередной поединок в Петербурге 10 мая
07.05.2025, 16:220 В псковском «Птичьем дворике» появился покусанный лосёнок 07.05.2025, 16:180 Псковская область первой в СЗФО приняла эстафету флага конкурса «Мастер года» 07.05.2025, 15:560 Нелегальная майнинговая ферма украла электричество на 6 млн рублей 07.05.2025, 15:510 В псковском лицее №4 прошел мастер-класс по футболу
07.05.2025, 15:500 Невельчанин лишился зарплаты в колонии за поджог улик своего преступления 07.05.2025, 15:380 Тала Нещадимова: Существенных осадков в День Победы не ожидается 07.05.2025, 15:290 Полицейские почтили память героев войны в Великих Луках 07.05.2025, 15:270 Дмитрий Яковлев: Волонтеры помогают на мероприятиях к 80-летию Победы от чистого сердца
07.05.2025, 15:190 При пожарах в Псковской области за четыре месяца погибли 26 человек 07.05.2025, 15:160 С работой фонда «Защитники Отечества» и выставкой «Отец Героя» ознакомились Александр Котов и Игорь Дитрих 07.05.2025, 15:130 Илианна Петрова: Атмосферу мая 1945 года воссоздадут на улице Ленина в Пскове 07.05.2025, 15:080 Шпиц и лайка не прошли документарный контроль на границе в Псковской области
07.05.2025, 15:060 В псковских маршрутках с 11 мая подорожает проезд 07.05.2025, 15:0217 Московский театр кошек Юрия Куклачева выступит в Псковской области 07.05.2025, 14:580 Знаменитые артисты озвучили письма времен Великой Отечественной войны 07.05.2025, 14:480 Центр Пскова будет перекрыт 7 мая
07.05.2025, 14:480 В псковском музее представили уникальный автограф Маршала Рокоссовского 07.05.2025, 14:430 Около 30 мероприятий организовала «Деловая Россия» с начала года в Псковской области 07.05.2025, 14:340 Прокуратура начала проверку по факту отключения отопления в муниципалитетах Псковской области 07.05.2025, 14:300 Мультимедийный спектакль о Знамени Победы покажут в Опочке и Великих Луках
07.05.2025, 14:120 Зарплата псковских кондитеров и пекарей за год выросла на 5 тысяч рублей 07.05.2025, 14:070 Потепление в Псковской области ожидается после 15 мая 07.05.2025, 14:040 Псковичей приглашают на чемпионат России «Знание. Игра» 07.05.2025, 13:530 В Ершово и Локне всё было сделано от души — Армен Мнацаканян о зажжении Вечных огней
07.05.2025, 13:300 Стал известен режим работы Сбера на вторые майские праздники 07.05.2025, 13:270 Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников наградили в Пскове 07.05.2025, 13:250 В Псковской области зажжется больше Вечных огней — Армен Мнацаканян 07.05.2025, 13:230 Псковский музей поменял режим работы в связи с популярностью
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru