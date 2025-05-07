Общество

Как поступают с останками немецких солдат, рассказали поисковики «Следа «Пантеры»

В России есть организации, которые занимаются подъемом останков немецких бойцов. При обнаружении воинов нацистской Германии псковские поисковики передают их на себежское кладбище. Об этом член Совета Псковской областной Военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Елена Чернышева рассказала в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«У нас есть организации, которые занимаются останками немецких бойцов. Есть себежское кладбище. Мы, как положено, передаем эти останки туда. Дальше мы ими уже не занимаемся. Никто не глумится, ничего такого не делает. Ну да, воевали против нас. Но это тоже люди. Поэтому эти останки тоже нужно предать земле», – сказала Елена Чернышева.

Она уточнила, что в России гуманно относятся к останкам немецких солдат.

Напомним, 8 сентября 2007 года в городе Себеж открылось немецкое военное кладбище. Там перезахоронены солдаты, которые воевали на стороне гитлеровской Германии. Весь комплекс занимает 4 га. На кладбище стоит несколько каменных плит, на которых перечислены имена захороненных.