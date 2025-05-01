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Репетиция парада проходит в центре Пскова. ФОТО, ВИДЕО

Репетиция парада проходит в Пскове сегодня, 5 мая. В связи с проведением репетиции в центре города ограничили движение транспорта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Напомним, в День Победы, 9 мая, в Пскове на площади Ленина состоится военный парад, после него будет организовано шествие «Бессмертного полка» по Октябрьскому проспекту.

Для участия в акции «Бессмертный полк» жители города могут бесплатно получить штендер и распечатать фотографию своего героя на базе Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества.

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Как сообщалось ранее, в военном параде в Пскове на 9 мая примут участие 17 парадных расчетов воинов Псковского гарнизона. В рамках показа военной техники планируется выставить мотовездеход АМ-1, машину 1В119 «Реостат», БТР-80, ЗРК «Стрела-10», БТР-МДМ, 2С25 «Спрут-СД». Технику выставят в стационарном формате.

В день проведения в Пскове Парада Победы и акции «Бессмертный полк» будут приняты комплексные меры обеспечения безопасности участников мероприятий. Всем участникам Парада Победы и «Бессмертного полка» необходимо будет пройти через металлодетектор и досмотр личных вещей. В связи с этим губернатор области Михаил Ведерников призвал приходить на мероприятия заранее.