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Михаил Ведерников: Мы в неоплатном долгу у поколения победителей

Свобода нынешних поколений стала возможной только благодаря подвигу поколения, победившего в Великой Отечественной войне. Таким мнением поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время торжественной церемонии зажжения Вечного огня на братском захоронении в Локне 6 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня мы принимаем участие во всероссийской акции "Храним огонь Победы", которая проводится по поручению нашего президента. По всей стране зажигаются Вечные огни в память о тех, кто защитил свободу и будущее нашей Родины. Как уже было сказано, здесь захоронено 155 красноармейцев. Два года и семь месяцев Локнянская земля была в оккупации. За это время было казнено 1200 человек, угнанных в рабство 15 тысяч. Половина из них сгинула на чужбине. 355 деревень были полностью уничтожены. Другими словами, фашисты уничтожили четверть всех жителей, оставшихся в зоне оккупации, и уничтожили плоды труда нескольких поколений локнянцев. Дальнейшая оккупация привела бы к полному уничтожению населения. Именно поэтому мы в неоплатном долгу перед поколением победителей, мы должны сохранять и чтить память о тех, кто, не жалея своей жизни, защищал наше Отечество. В этой части хочу отдельные слова благодарности сказать компании "Газпром", благодаря которой сегодня по всей стране зажжено 80 Вечных огней. Это большая и важная работа, значение которой сложно переоценить. Друзья, давайте делать вместе все, чтобы поколение победителей никогда не было забыто, а мы были достойны их памяти. Поздравляю всех!» - выступил губернатор.

Напомним, Вечные огни на 80 мемориалах России одновременно зажгли 6 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Псковской области Вечный огонь вспыхнул в Локне.

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В 2022 году президент Владимир Путин подписал закон «Единой России» о бесплатной поставке газа для Вечных огней. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне совместно с компанией «Газпром» партия проводит Всероссийскую акцию «Храним огонь Победы». Всего на сетевой газ будут переведены 120 мемориалов в разных регионах страны. Завершается эстафета в канун 9 мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.