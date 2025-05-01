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Александр Котов: Вечный огонь горит во имя мира, завоеванного ценой огромных страданий

Каждая жертва, принесенная во имя мира и свободы нынешних поколений, не будет забыта. И Вечный огонь будет об этом напоминать, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов во время торжественной церемонии зажжения Вечного огня на братском захоронении в Локне 6 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Зажжение Вечных огней - это многолетняя традиция в нашей стране, которая объединяет миллионы людей и укрепляет любовь к нашей Родине. Вечный огонь здесь, на братском захоронении в Локне, это еще одно свидетельство нашей безмерной благодарности и глубокого уважения тем, кто, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, сложил свои головы за свободу и независимость нашей Родины. Вечный огонь объединяет в себе сразу несколько символов. Это символ скорби по тем, кто погиб. Это символ бессмертия, их подвига, стойкости, мужества и героизма. Это символ вечной жизни в наших сердцах, того, что ветераны сделали для нашей страны, для нас, с вами ныне живущих, для будущих поколений и надежды на то, что такая трагедия не повторится никогда. Каждая капля крови, пролитая за свободу, каждая жертва, принесенная во имя мирного будущего, навсегда останется в наших сердцах, а Вечный огонь будет гореть во имя мира, который был завоеван ценой огромных страданий», - сказал Александр Котов.

Напомним, Вечные огни на 80 мемориалах России одновременно зажгли 6 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Псковской области Вечный огонь вспыхнул в Локне.

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В 2022 году президент Владимир Путин подписал закон «Единой России» о бесплатной поставке газа для Вечных огней. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне совместно с компанией «Газпром» партия проводит Всероссийскую акцию «Храним огонь Победы». Всего на сетевой газ будут переведены 120 мемориалов в разных регионах страны. Завершается эстафета в канун 9 мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.