Общество

Более 15 км береговой линии очистили от мусора в Псковской области в апреле

В Псковской области прошли первые в этом году мероприятия по очистке берегов водных объектов Всероссийской акции «Вода России». В этом сезоне акция — часть федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: правительство Псковской области

Администрации муниципальных образований Псковской области совместно с образовательными учреждениями, предприятиями и волонтерами организовали экологические субботники по уборке от мусора берегов рек и озер.

От пластиковых бутылок, пакетов и другого мусора убрали более 15 км береговой линии водных объектов Псковской области, собрано порядка 110 кубометров мусора. Участие в мероприятиях приняли около 400 человек из 10 муниципальных образований региона.