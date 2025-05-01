Общество

За сохранение исторической памяти в Псковской области школьник из Уфы удостоен региональной награды

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил работу школьника из Уфы — Урала Сагитова — по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны, погибших под Великими Луками. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, в ходе изучения архивных материалов мальчику удалось установить имена сорока красноармейцев 31-й отдельной стрелковой бригады — однополчан его прадеда Нигмата Сагидуллина, погибших в ходе Великолукской наступательной операции.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Региональную награду — благодарственное письмо правительства Псковской области — молодому человеку вручила первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она выразила признательность Уралу за столь важный труд: «Большая благодарность тебе за то, с каким отношением ты подходишь к памяти своих близких и других защитников Родины».

Мальчик поблагодарил руководство региона за внимание к своему делу и отметил, что вся эта работа — от чистого сердца.

В Псковскую область Урал Сагитов приехал со своей семьей. В регион его пригласил Михаил Ведерников в ходе личного приема граждан по поручению президента Российской Федерации.

В ходе беседы с Верой Емельяновой Урал рассказал, что с проектом по установлению имен сослуживцев прадеда в школе он занял первое место. «Эту работу я вел из моральных принципов, ведь никто не забыт и ничто не забыто», — сказал мальчик.

Отец Урала Азамат Сагитов в свою очередь обратил внимание на серьезную работу, которую с большим достоинством ведут жители Псковской области по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны, в том числе уроженцев других регионов и государств. «По дороге нам встречалось много мемориалов и братских захоронений. Везде порядок. Видно, что за этими могилами и памятниками ухаживают», — отметил он.

Напомним, прадед Урала Нигмат Сагидуллин погиб в ходе Великолукской наступательной операции. Долгое время родные не могли найти место гибели из-за ошибки в документах. Благодаря архивам Минобороны его удалось определить, а в 2014-м году при поддержке президента имя сержанта было увековечено на братской могиле в великолукской деревне Гвоздово. Этот опыт воодушевил школьника продолжить поиск информации — теперь уже о погибших в том же бою однополчанах прадеда.

В планах Урала — продолжить патриотическую деятельность. В первую очередь, мальчик думает создать алгоритм поиска и увековечения бойцов, защищавших Родину. Также необходимо уточнить судьбу еще 23 сослуживцев своего прадеда.