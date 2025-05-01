Общество

Победители Всероссийской олимпиады школьников по экономике смогут поступить в вузы без экзаменов и пройти стажировку в Сбере

392 школьника из 64 регионов России приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников по экономике. В этом году она проходила в 30-й раз. Финал конкурса состоялся с 23 по 30 апреля в Центре Минэкономразвития России и Учебном центре НИУ ВШЭ «Вороново». Призёров — 151 участник, победителей — 25.

Финалисты Всероссийской олимпиады школьников по экономике проходили два письменных тура, разбирали сложные кейсы и применяли теорию на практике. Помимо состязания, старшеклассники слушали лекции известных российских экономистов, экспертов Сбера и преподавателей ведущих вузов страны. В программе были экскурсии в кинопарк «Москино» и мультимедийный комплекс «Дорога памяти», посвящённый Великой Отечественной войне.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере, дипломы победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников дают право поступить в ведущие российские вузы без вступительных экзаменов. Они засчитываются как 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету. Школьники, показавшие лучший результат, также получили возможность войти в сборную международных олимпиад. Генеральный партнёр олимпиады Сбер вручил юным экономистам подарки, а шести лучшим среди 11-х классов — приглашение на стажировку в компанию. Его можно использовать в течение 5 лет с момента вручения сертификата. Сейчас оклад стажёра в Сбере — 62 466 рублей в месяц после вычета налогов. Призы вручались тем, кто проявил особое экономическое мышление и оригинальность идей. Победителей наградил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

«Жизнь предоставляет каждому большие возможности. Вопрос только в том, кто сможет ими воспользоваться, а кто — нет. Хочу пожелать победителям олимпиады, чтобы для вас это был не последний успешный челлендж. Нашей стране нужны лидеры и проактивные ребята, которые вместе будут строить будущее России. Сбер поддержал все предметы Всероссийской олимпиады школьников, но для нас, как для финансовой организации, очень важной является экономика. Это наука о жизни людей. От того, как мы с вами управляем экономикой, зависит благополучие всей страны. Очень хочется верить, что ребята, которые сейчас получат приз специальной номинации, в финале выберут Сбер в качестве места работы», - сказал Кирилл Царёв.

Организаторы Всероссийской олимпиады школьников по экономике — Минпросвещения России и НИУ ВШЭ.