Общество

Девять женщин в Псковской области стали мамами в апреле в пятый раз

В Псковской области девять женщин стали мамами в пятый раз в апреле, сообщили Псковской Ленте Новостей в перинатальном центре Пскова.

Всего за апрель родилось 310 малышей. В Псковском клиническом перинатальном центре за этот месяц появилось на свет 242 малыша: 119 мальчиков и 123 девочки. Среди них 2 двойни.

В Великолукском родильном доме за апрель появилось на свет 68 малышей: 33 мальчика и 35 девочек.

В перинатальном центре уточнили, что 56 женщин стали многодетными мамами, родив третьего ребенка. В 10 семьях появился четвертый малыш. Девять женщин стали мамами в пятый раз; две мамы родили шестого ребенка, одна мама – седьмого и три мамы – восьмого. Одна женщина стала мамой в десятый раз.