Общество

Сирена сработает в Гдовском районе 7 мая

Проверку готовности системы централизованного оповещения населения Псковской области проведут в Гдовском районе 7 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации района.

Сирена будет звучать в период с 7:30 до 12:10 .

Проверку проведут с целью выполнения задач по своевременному доведению информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, Псковской областной территориальной подсистемы ОПЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.