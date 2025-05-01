Победителей и призёров «Зарницы» наградили в Пскове

Награждение победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошло в Пскове 6 мая на площади Героев-Десантников, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В игре приняли участи 49 команд. Награды получили отряды школ, занявшие 1, 2 и 3 место в целом по итогам соревнований, а также по каждому конкурсу. Награждение прошло по трем возрастным категориям (младшая, средняя, старшая).
В рамках индивидуальных состязаний в старшей и средней возрастных категориях соревновались командиры, саперы, военкоры, медики, штурмовики, операторы БПЛА. Также были проведены следующие отрядные состязания: «Военизированная эстафета», «Общевойсковая грамотность», «Строевая подготовка», «Основы российской государственности и военной истории», «Тактическая медицина», «Огневая подготовка», «Радиационная, химическая и биологическая защита», «Выживание в экстремальных условиях», «Тактическая подготовка».
В младшей возрастной категории прошли отрядные состязания «Основы строевой подготовки», «Первая помощь», «История Отечества», а также викторина «Герои в форме», спортивная игра «Снайпер» и конкурс «Приветствие отряда».
Победители в младшей возрастной категории:
Лучшие в средней возрастной категории:
В старшей возрастной категории награды распределились следующим образом: