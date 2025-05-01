Общество

Победителей и призёров «Зарницы» наградили в Пскове

Награждение победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошло в Пскове 6 мая на площади Героев-Десантников, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В игре приняли участи 49 команд. Награды получили отряды школ, занявшие 1, 2 и 3 место в целом по итогам соревнований, а также по каждому конкурсу. Награждение прошло по трем возрастным категориям (младшая, средняя, старшая).

В рамках индивидуальных состязаний в старшей и средней возрастных категориях соревновались командиры, саперы, военкоры, медики, штурмовики, операторы БПЛА. Также были проведены следующие отрядные состязания: «Военизированная эстафета», «Общевойсковая грамотность», «Строевая подготовка», «Основы российской государственности и военной истории», «Тактическая медицина», «Огневая подготовка», «Радиационная, химическая и биологическая защита», «Выживание в экстремальных условиях», «Тактическая подготовка».

В младшей возрастной категории прошли отрядные состязания «Основы строевой подготовки», «Первая помощь», «История Отечества», а также викторина «Герои в форме», спортивная игра «Снайпер» и конкурс «Приветствие отряда».

Победители в младшей возрастной категории:

1 место – отряд «Ворошилов» (Средняя общеобразовательная школа №2, наставник Н. И. Лапшев).

2 место – отряд «Алиса» (Средняя общеобразовательная школа №47, наставник М. С. Александрова).

2 место – отряд «Спасатель Псков» (Социально-экономический лицей №21 имени Героя России С.В. Самойлова, наставник В. Б. Титаренко).

3 место - отряд «Псков» (Многопрофильный правовой лицей №8, наставник Е. А. Грачева).

Лучшие в средней возрастной категории:

1 место – отряд «Спасатель Псков» (Социально-экономический лицей №21 имени Героя России С. В. Самойлова, наставник А. П. Цепляева).

2 место – отряд «ППК-25» (Центр образования «Псковский педагогический комплекс» - Средняя общеобразовательная школа № 25, наставник Я. Ю. Лукьянова).

3 место – отряд «Юнармия ПИЛГ» (Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, наставник П. А. Быковский).

В старшей возрастной категории награды распределились следующим образом: