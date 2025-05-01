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Общество

О вреде просмотра детьми мультфильмов во время еды рассказал невролог

06.05.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Многие родители говорят: «Мой ребенок ест только, когда смотрит мультфильмы на планшете» или «Гаджеты и детские видео на YouTube — это спасение! Без них ребенок не сидит спокойно». Но помогают ли такие привычки на самом деле? Правильно ли позволять ребенку сидеть за столом с планшетом в руках? Нормально ли включать звук на полную в общественных местах? Или это проявление эгоизма ради минутного покоя?

«Ребенок, поглощенный мультфильмом, ест почти автоматически, не осознавая процесса приема пищи. Мозг при этом отвлекается на внешние раздражители — звук, видео — и теряет контроль. С течением времени это может нарушить моторные функции кишечника, что приведет к запорам. Также важна связь нейромедиаторов и микробиоты кишечника. Осознание пищи вызывает отклик нейромедиаторов, таких как ГАМК, глицин, таурин и другие, которые имеют свои любимые продукты. Это важно для нашего самочувствия и поведения, поэтому желательно избегать полуфабрикатов и отдавать предпочтение питательной еде», — рассказал эксперт.

Что происходит, когда в этот момент ребенок испытывает всплески дофамина из-за ярких мультфильмов? Это негативно влияет на сложную работу нейромедиаторов в мозге и кишечнике.

Дофамин — это элемент системы вознаграждения в мозге. Он стимулирует мотивацию и стремление к достижениям. Однако избыток дофамина может привести к нежелательным последствиям: развитию маний, стереотипных реакций и психопатических проявлений. Обычно дофамин вырабатывается при приеме пищи дважды: сразу после начала и немного позже, когда наступает чувство насыщения.

Если к этому уравнению добавить мощные внешние раздражители — мультфильмы, ситуация изменяется кардинально: дофамин начинает доминировать. Всё усложняется ещё больше, если подключить к этому уравнению сладости или быстрое углеводное питание, а также поощрение ребенка. Это как запуск «дофаминовой бомбы».

Эта «бомба» закрепляет привычки, не создавая биологической потребности. Привычки играют важную роль, особенно в детстве. Постоянная потребность в мгновенном удовлетворении делает ребёнка зависимым, что можно сравнить с «цифровой наркоманией».

Со временем ребенка будет сложно заставить есть без экранов, и в будущем это может привести к зависимости от психоактивных веществ». Семейные терапевты советуют рассматривать экраны как конфеты, что порождает термин «цифровая интоксикация». Чем больше экранного времени, тем выше зависимость от него.

Рекомендации врача:

  1. Физическая активность и природа: способствуют синтезу естественного дофамина и укреплению метаболизма. Прогулки на свежем воздухе стимулируют аппетит.
  2. Здоровье ЖКТ и микробиоты: Идеальный баланс микробиоты может быть установлен корректировкой питания. Диагностика состояния кишечника может быть выполнена на основе анализа крови и признаков на теле.
  3. Избегайте сладостей в начале приемов пищи: начинайте с более здоровых продуктов, чтобы избежать нарушений метаболизма и проблем с желчеоттоком. Следует исключить пищу, которую ребенок может не усвоить из-за непереносимости.

Вывод очевиден: создавайте для ребенка здоровые привычки, избегайте использования мультфильмов как награды. Мозг ребенка невероятно пластичен, и заложенные ранние привычки будут сопровождать его на протяжении всей жизни, пишет RuNews24.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей
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