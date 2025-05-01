Общество

МегаФон ускорил мобильный интернет для дачников и туристов в Псковском районе

Перед майскими праздниками МегаФон завершил масштабную подготовку сети к летнему сезону. Инженеры оператора модернизировали инфраструктуру в дачных и туристических локациях в Псковской области, и еще в 35 регионах России. Благодаря этому скорость передачи данных выросла в среднем на 20%. Теперь жители и туристы смогут пользоваться надёжным голосовым сигналом и высокоскоростным интернетом даже в самых отдалённых местах страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: МегаФон

В Псковской области работы затронули телеком-объектов, которые обслуживают СНТ и туристические места в Псковском районе. В результате масштабной подготовки к летнему сезону скорость мобильного интернета в среднем увеличилась на 65%. В целом по стране модернизация затронула более 1,5 тысячи базовых станций. Помимо дачных локаций, специалисты усовершенствовали действующее и построили новое телеком-оборудование в туристических локациях: у баз отдыха рядом с горным парком «Рускеала» и на берегу Волги в Конаково, на набережной Листвянки на Байкале, трассе «Чегет» в Приэльбрусье, Куршской косе в Калининградской области и Бугазской косе в Краснодарском крае. Кроме того, модернизированные станции уже работают во Владивостоке, Новороссийске, Махачкале, Сочи, Анапе и других крупных туристических кластерах.

В результате масштабной подготовки сети к летнему сезону скорость мобильного интернета в зоне работ выросла в среднем на 20%: так, на Дальнем Востоке, Урале, Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе прирост составил 24%, в Поволжье и Центральной России — около 17%.

Этого удалось достичь не только за счёт строительства новых базовых станций. Для увеличения пропускной способности сети инженеры прокладывали оптоволоконные линии, проводили рефарминг («переносили» предыдущие поколения сетей в LTE и LTE Advanced) и интегрировали технологию MIMO, передающую данные по параллельным каналам связи. Кроме того, связисты расширяли на базовых станциях спектр диапазонов и разделяли зоны покрытия на сектора — это позволило увеличить ёмкость сети как в густонаселенных городах, так и на отдаленных смотровых площадках национальных парков.

«Летом мобильный трафик традиционно мигрирует: жители мегаполисов разъезжаются за город, а туристические зоны собирают вокруг себя отдыхающих со всей страны. При подготовке оборудования к тёплому сезону мы учли все особенности локаций и использовали надежные технические решения, которые позволили увеличить скорость мобильного интернета даже в условиях высокой нагрузки на сеть, чтобы абоненты могли оставаться на связи и пользоваться привычными сервисами в любом месте своего отдыха», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.