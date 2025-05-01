Огненную картину «Родина-Мать зовёт!» зажгут в Финском парке в Пскове

Всероссийская акция «Огненные картины войны», приуроченная ко Дню памяти и примирения, посвященного жертвам Великой Отечественной войны, пройдет в Пскове 8 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.
Активисты и жители города выложат и зажгут огненную картину «Родина-Мать зовёт!», состоящую из более чем 2000 свечей.
«Мероприятие станет символом единства и данью памяти подвигу героев, отстоявших мир ценой своих жизней», - отметили в комитете.
Акция состоится 8 мая в 20:00 в Финском парке на площадке у Троицкого моста. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к этому событию, чтобы вместе почтить память павших и сохранить историческую правду для будущих поколений.