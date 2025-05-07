Общество

Псковские росгвардейцы поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы

В преддверии Дня Победы сотрудники Росгвардии и кадеты с праздничным визитом посетили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы от всей души поздравили ветеранов с наступающим Днём Великой Победы, выразили им искреннюю благодарность за их бессмертный подвиг и пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия, а также вручили подарки.

В свою очередь ветераны поблагодарили росгвардейцев за добрые слова и оказанное внимание.

«Такие встречи - это не просто дань уважения, это живая связь поколений, напоминание о цене мира и необходимости его беречь», - отметили в Росгвардии.