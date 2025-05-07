Общество

Сергей Вострецов: Адресная поддержка студентов — это не разовая стипендия, а система

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ считает необходимой адресную поддержку студентов — это инвестиция в будущее России, сообщается в Telegram-канале главы объединения СОЦПРОФ, депутата Государственной Думы РФ VI и VII созывов Сергея Вострецова.

Вопрос трудоустройства выпускников по специальности становится всё более острым в условиях кадрового дефицита в сферах образования, здравоохранения и других социально значимых отраслях. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что необходима адресная поддержка студентов как во время обучения, так и после окончания вузов, чтобы они могли реализовать себя в профессии, которую осваивали.

«Сегодня процент трудоустройства по специальности достаточно низкий, и нам есть, над чем работать», — подчеркнул Котяков.

Он сообщил, что Минтруд уже сформировал прогноз кадровой потребности до 2030 года и с 2025 года перейдёт на семилетний горизонт прогнозирования. Кроме того, разработана методика перевода этих прогнозов в контрольные цифры приёма в вузы. Это поможет сбалансировать подготовку кадров с реальными потребностями рынка труда.

«Мы в СОЦПРОФ давно говорим: система подготовки молодых специалистов должна быть не только академически выверенной, но и практикоориентированной. Адресная поддержка — это не разовая стипендия, а система: это и наставничество, и гарантированное трудоустройство, и стартовые социальные гарантии. Государство должно не просто обучать — оно обязано сопровождать молодого специалиста до рабочего места. Если мы хотим, чтобы врач шел работать в районную поликлинику, а учитель — в сельскую школу, мы должны создать для них понятные условия жизни и развития. Это инвестиции не только в молодежь, это инвестиции в стабильность страны», - прокомментировал Сергей Вострецов.

Вострецов отметил, что СОЦПРОФ готов участвовать в создании механизмов общественного контроля за реализацией таких мер поддержки. Профсоюзы могут стать связующим звеном между студентами, образовательными учреждениями, работодателями и государством.

Также министр труда подчеркнул, что проблема «отсева» студентов в процессе обучения требует комплексного подхода и участия всех сторон — от вузов до региональных властей и отраслевых ведомств. Только слаженная работа всех звеньев может обеспечить приток квалифицированных специалистов в важнейшие сферы экономики.

Адресная поддержка студентов — это не только инструмент решения текущего кадрового кризиса, но и стратегическая задача государства. Объединение профсоюзов СОЦПРОФ предлагает конкретные шаги в этом направлении и выражает готовность стать активным участником процесса.