Общество

В Псковской области зажжется больше Вечных огней — Армен Мнацаканян

Еще больше Вечных огней появится в Псковской области в ближайшее время, сообщил депутат Псковского областного Собрания, советник гендиректора по взаимодействию с органами власти ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян в эфире радиомарафона на ПЛН FM (102,6 FM).

«Наша команда максимально приложит усилия, чтобы больше Вечных огней появились в Псковской области. Это наша святая обязанность. Есть разные технические условия, есть охраняемые памятники. Все нужно делать так, чтобы не было проблем. Пока не будем озвучивать очередь муниципалитетов, но Вечных огней будет больше», - заявил Армен Мнацаканян.

Напомним, ранее, 24 апреля и 6 мая, Вечные огни зажглись в деревне Ершово Псковского района и в Локне.

Смотрите также Вечный огонь зажгли в псковской деревне Ершово