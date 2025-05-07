Общество

Шпиц и лайка не прошли документарный контроль на границе в Псковской области

В международном автомобильном пункте пропуска Шумилкино, расположенном в Псковской области, должностные лица управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль двух собак породы померанский шпиц и западносибирская лайка, которые перевозились в автотранспортных средствах владельцами из Эстонии в Москву и Архангельскую область. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, выявлены нарушения.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе документарного контроля установлено отсутствие в ветеринарных паспортах животных сведений о вакцинации не позднее чем за 20 дней до отправки животных, если они не были привиты в течение последних 12 месяцев против чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных и аденовирусных инфекций и лептоспироза.

Ввоз собак на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлены декларации о возврате.

Служба управления напоминает, что Россельхознадзором разработан онлайн-сервис «Инструкция: как ввезти домашнее животное в Россию», с помощью него пассажиры с домашними животными имеют возможность заблаговременно ознакомиться с необходимой информацией.