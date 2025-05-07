Общество

Псковская область первой в СЗФО приняла эстафету флага конкурса «Мастер года»

Псковская область первой в Северо-Западном федеральном округе принимает эстафету флага конкурса «Мастер года - 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по образованию Псковской области.

Видео: комитет по образованию Псковской области

Как рассказали в комитете, знамя соревнования начало свое путешествие по стране 28 февраля из Тюмени , где в прошлом году состоялся финал конкурса. Завершится эстафета флага 28 сентября в Курской области - регионе проведения финала конкурса «Мастер года - 2025».

Организаторы конкурса «Мастер года» – Минпросвещения России и Общероссийский профсоюз образования. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Региональный оператор – Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.

Напомним, ранее в Псковской области прошел очный этап регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года».