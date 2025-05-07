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Общество

Помощь Дому ветеранов оказал Юрий Сорокин в преддверии Дня Победы

07.05.2025 16:46|ПсковКомментариев: 0

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин поздравил ветеранов с Днём Победы и оказал помощь Дому ветеранов, сообщили Псковской Ленте Новостей помощники депутата.

Фото: Юрий Сорокин

В преддверии Дня Победы вице-спикер Псковского областного Собрания, известный меценат Юрий Сорокин оказал поддержку ветеранам. Участнику Великой Отечественной войны, которому в текущем году исполняется 100 лет, был передан слуховой аппарат. Также подопечным Дома ветеранов вручили продуктовые наборы, во дворе учреждения установлены новые скамейки для комфорта проживающих.

Для членов Городского совета ветеранов организовали праздничную встречу с концертом. В мероприятии приняли участие студенты Псковского колледжа искусств и народный ансамбль русской песни «Очелье». Прозвучали военные и народные песни, частушки.

 

«Поздравляю всех ветеранов с Днем Победы! Бодрости духа, крепкого здоровья, мира и благополучия! Всех с наступающим праздником!» - добавил Юрий Сорокин.

Пресс-портрет
Сорокин Юрий Юрьевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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07.05.2025, 12:490 Сдать биометрию соглашаются лишь 25% псковичей — опрос 07.05.2025, 12:430 «На земле, опалённой войной»: выставка к 80-летию Победы открылась в Полибино 07.05.2025, 12:420 Дмитрий Месхиев: 9 мая — не только военная Победа 07.05.2025, 12:380 Бесплатные кинопоказы пройдут в псковском музее 8 и 10 мая
07.05.2025, 12:300 Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед 07.05.2025, 12:150 Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно 07.05.2025, 12:110 Лев Зильбер. На переднем крае науки 07.05.2025, 12:080 Псковские росгвардейцы поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы
07.05.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция радиомарафона «80 лет Великой Победы» на ПЛН FM 07.05.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 7 мая 07.05.2025, 11:530 Волонтёры помогли псковским участникам войны с уборкой квартир 07.05.2025, 11:510 «Разговоры о важных»: Лев Зильбер — на переднем крае науки. ВИДЕО
07.05.2025, 11:481 Возобновить отопительный сезон в Великих Луках невозможно — Андрей Беляев 07.05.2025, 11:410 Красногородского предпринимателя оштрафовали за неофициальное трудоустройство работников 07.05.2025, 11:330 Акция «Книги – в сельские библиотеки» вновь стартовала в Псковской области 07.05.2025, 11:310 Пскович нашел выброшенного в канаву щенка
07.05.2025, 11:190 Бизнес СЗФО инвестировал 4 млрд рублей в свою цифровую трансформацию при поддержке Сбера 07.05.2025, 11:110 Путешествие в прошлое: «Динопарк» открылся в Пскове 07.05.2025, 11:020 Шестерых бывших мигрантов доставили в военный комиссариат Пскова 07.05.2025, 10:590 Под светом Вечного огня. ИНФОГРАФИКА
07.05.2025, 10:560 Глава Новосокольнического района предстанет перед судом за превышение должностных полномочий 07.05.2025, 10:430 В «Пулково» образовалась пробка из самолетов 07.05.2025, 10:350 ВТБ: У мошенников начался горячий туристический сезон 07.05.2025, 10:340 Артиллерийский снаряд идентифицировали вблизи печорской деревни Трынтово
07.05.2025, 10:320 Огненную картину «Родина-Мать зовёт!» зажгут в Финском парке в Пскове 07.05.2025, 10:260 Фотовыставка главного редактора газеты «КурьерЪ» откроется 7 мая в Пскове 07.05.2025, 10:170 Трансляцию парада Победы будут смотреть 67% псковичей – опрос 07.05.2025, 10:140 Мусор загорелся вблизи многоквартирного дома на улице Инженерной в Пскове
07.05.2025, 10:130 В МВД создадут новую службу контроля за мигрантами 07.05.2025, 10:081 Псковичку оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию Вооруженных Сил России 07.05.2025, 09:560 Программу к 80-летию Великой Победы опубликовал музей-заповедник «Михайловское» 07.05.2025, 09:440 Утренний авиарейс из Москвы в Псков отменен
07.05.2025, 09:390 Александр Котов: Информационные инновации позволяют улучшать взаимодействие между госструктурами и гражданами 07.05.2025, 09:270 Улицы Героев. ЛОНГРИД 07.05.2025, 09:150 Метеоролог назвал регионы, где возможен снег 9 мая 07.05.2025, 09:000 Воинское захоронение отремонтировали в Новоржевском округе
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