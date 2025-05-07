Помощь Дому ветеранов оказал Юрий Сорокин в преддверии Дня Победы

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин поздравил ветеранов с Днём Победы и оказал помощь Дому ветеранов, сообщили Псковской Ленте Новостей помощники депутата.
Фото: Юрий Сорокин
В преддверии Дня Победы вице-спикер Псковского областного Собрания, известный меценат Юрий Сорокин оказал поддержку ветеранам. Участнику Великой Отечественной войны, которому в текущем году исполняется 100 лет, был передан слуховой аппарат. Также подопечным Дома ветеранов вручили продуктовые наборы, во дворе учреждения установлены новые скамейки для комфорта проживающих.
Для членов Городского совета ветеранов организовали праздничную встречу с концертом. В мероприятии приняли участие студенты Псковского колледжа искусств и народный ансамбль русской песни «Очелье». Прозвучали военные и народные песни, частушки.
«Поздравляю всех ветеранов с Днем Победы! Бодрости духа, крепкого здоровья, мира и благополучия! Всех с наступающим праздником!» - добавил Юрий Сорокин.