Общество

В Псковском филиале Университета ФСИН состоялся выпуск слушателей заочной формы обучения

Торжественное вручение дипломов о высшем образовании по специальности «Правоохранительная деятельность» выпускникам заочной формы обучения состоялось сегодня, 7 мая, в Псковском филиале Университета ФСИН, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Среди тех, кто окончил Псковский филиал Университета ФСИН России, – сотрудники ГУФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УФСИН России по Тверской, Орловской, Смоленской, Новгородской и Псковской областям.

С получением дипломов о высшем образовании выпускников поздравили начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, первый руководитель образовательной организации ветеран уголовно-исполнительной системы Иван Волчков и начальник кафедры организации режима Андрей Щербаков, которые пожелали всем здоровья, благополучия и успехов в служебной деятельности.

Завершилось торжественное мероприятие выступлением творческого коллектива образовательной организации.

Пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России