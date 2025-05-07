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Общество

В Псковском филиале Университета ФСИН России прошли мероприятия, посвященные 80-й годовщине Великой Победы

07.05.2025 21:00|ПсковКомментариев: 0

В Псковском филиале Университета ФСИН России состоялось торжественное мероприятие с участием представителей власти города Пскова, ветеранов и сотрудников уголовно-исполнительной системы, представителей общественных организаций региона, курсантов и школьников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Собравшихся приветствовали начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов, начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин, депутат Псковской городской думы Алексей Форш, председатель областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентин Костенко и председатель совета ветеранов образовательной организации Степан Тунчик, отметив, что победный май 1945-го года навсегда вошел в героическую летопись нашего Отечества как символ мужества и самоотверженности всего советского народа.

Были зачитаны поздравительные телеграммы от руководства ФСИН России и Университета ФСИН России.

На плацу Псковского филиала университета присутствующие минутой молчания почтили память тех, кто погиб при исполнении служебного долга. К памятному знаку, расположенному на территории образовательной организации, курсанты возложили гирлянду славы.

Официальную часть сменила праздничная программа, которая в этот день была очень насыщенной, ориентированной на гостей – учащихся подшефных классов Псковской средней образовательной школы № 17 имени Валерия и Анатолия Молотковых, воспитанников Детской деревни SOS – Псков и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с которыми сотрудников и курсантов Псковского филиала университета связывают многолетняя дружба и тесное сотрудничество в проведении совместных мероприятий.

Гости смогли посмотреть выступление творческого коллектива Псковского филиала университета, отведать солдатской каши на полевой кухне, развернувшейся на плацу образовательной организации, и увидеть выставку современного оружия, представленную бойцами отдела специального назначения «Зубр», поучаствовать в различных творческих конкурсах на знание истории Великой Отечественной войны.

Источник: Псковская Лента Новостей
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