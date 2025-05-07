На мемориале в псковской деревне Ершово почтили память погибших красноармейцев

Торжественно-траурные митинги прошли 7 мая на воинских мемориалах Псковского района. Как сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале, участники мероприятий отдали дань памяти воинам, сложившим головы на полях сражений, и мирным жителям, погибшим во время Великой Отечественной войны.
Фотографии: Наталья Федорова / Telegram
«Вместе с учащимися школ, депутатами, ветеранами, жителями деревни собрались на мемориале в Ершово. Здесь покоятся 3540 красноармейцев, погибших в кровопролитных боях при освобождении нашего района в 1944 году. Вечный огонь – символ нашей общей памяти и славы защитников Отечества», - написала Наталья Федорова.
Напомним, торжественная церемония зажжения Вечного огня состоялась в деревне Ершово Псковского района 24 апреля.