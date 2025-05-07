Общество

2 из 3 псковичей одобряют длинные майские выходные – опрос

2 из 3 псковичей одобряют длинные майские выходные, против — лишь 8%. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Согласно постановлению правительства РФ, в этом году на майские праздники россияне отдыхают дважды по 4 дня: 1—4 и 8—11 мая. 66% опрошенных псковичей положительно восприняли эту новость: «Хорошо отдохнуть полезно для здоровья»; «Обработку приусадебных участков никто не отменял». 8% высказались против: «Работать нужно, а не отдыхать»; «Сказывается на зарплате». 20% восприняли майские выходные равнодушно («У меня сменный график работы»; «На вахте нет праздников»), а еще 6% затруднились с ответом («С одной стороны хорошо, с другой — не очень: расслабляешься и потом сложно настраиваться на рабочий режим»).

Женщины чаще мужчин радуются майским праздникам (70% против 62% соответственно). Чем старше респонденты, тем меньше у них энтузиазма по поводу предстоящих выходных: среди молодежи до 35 лет одобряют подобный отдых в мае 70%, а среди горожан старше 45 лет — только 63%.