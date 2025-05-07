Общество

Профессия менеджера по продажам стала самой популярной у псковичей

Рейтинг самых популярных профессий, на которые чаще всего откликаются жители Псковской области, когда ищут работу, в этом году возглавляет профессия менеджера по продажам и работе с клиентами – на вакансии с этой специальностью с начала года откликнулось более 12 тысяч псковских соискателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

На втором месте профессия оператора call-центра – она набрала сразу порядка 11 тысяч откликов от кандидатов, на третьем – профессия продавца-консультанта или кассира (около 9 тысяч откликов).

Также в рейтинг попали и рабочие специальности: например, профессия упаковщика в этом году набрала почти более 5 тысяч откликов от жителей Псковской области. На вакансии водителей откликнулось почти 5 тысяч, профессия курьера собрала более 3 тысяч откликов от местных безработных.

Также стал известен анти-рейтинг профессий, на которые местные соискатели откликаются реже всего в этом году. Наименее популярной оказалась профессия специалиста по сертификации – на нее откликнулось всего 2 человека. Также самыми непопулярными профессиями в Псковской области стали профессия ассистента врача (лишь 2 отклика), переводчика (2 отклика), парикмахера (2), массажиста (10), а также журналиста (11).